تعرف على قيمة الجائزة المالية لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

حقق نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد،على ملعب ستاد برج العرب، في إياب نهائي البطولة الإفريقية.
وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض
وتقرر بشكل رسمي حصول نادي الزمالك على مبلغ مالي قدر بمليون و 250 ألف دولار ما يقارب 21 مليون جنيه عقب تتويجه بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.
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