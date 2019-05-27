رياضة | ثورتان و4 رؤوساء وظهور الـ"فيسبوك" .. ماذا تغير منذ آخر تتويج إفريقي للزمالك عام 2003؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورتان و4 رؤوساء وظهور الـ"فيسبوك" .. ماذا تغير منذ آخر تتويج إفريقي للزمالك عام 2003؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق الزمالك لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عامًا، وذلك بعدما حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، في مباراة إياب نهائي البطولة الإفريقية والتي جمعتهما مساء الأحد على استاد "برج العرب" بالاسكندرية.

وكان آخر لقب إفريقي حققه الزمالك هو بطولة كأس السوبر الإفريقي عام 2003، بعدما تغلب على الوداد المغربي بنتيجة 3-1، ومنذ هذا التاريخ لم يحقق الفارس الأبيض أي ألقاب إفريقية قبل تتويجه بالكونفيدرالية هذا العام.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المتغيرات التي حدثت في مصر منذ أخر تتويج إفريقي للزمالك وحتي الآن، في كافة المجالات الرياضية والسياسية والاقتصادية:-

- ثورتين:

شهدت مصر منذ آخر تتويج للزمالك بلقب بطولة إفريقية عام 2003 وحتي الآن، اندلاع ثورتين في البلاد، الأولي في ٢٥ يناير ٢٠١١ والتي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك آخر رئيس استضافت مصر في عهده البطولة القارية.. أما الثانية كانت في ٣٠ يونيه ٢٠١٣ والتي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي من علي كرسي الحكم.

- ٤ رؤوساء:

تولي حكم مصر منذ عام 2003 بعد أخر تتويج إفريقي للزمالك وحتي الآن ٤ رؤوساء بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك عقب ثورة يناير هم: المشير محمد حسين طنطاوي - محمد مرسي - عدلي منصور - عبد الفتاح السيسي.

- ارتفاع سعر الدولار:

شهدت الفترة منذ آخر تتويج للزمالك بلقب إفريقي عام 2003 وحتي الآن ارتفاع هائل في سعر الدولار، حيث كان سعر الدولار عام 2003 (4 جنيه تقريبا)، بينما تجاوز سعره حاليا الـ(١٧ جنيه ).

Advertisements

- ٤ رؤوساء للجبلاية:

تناوب علي رئاسة اتحاد الكرة منذ عام 2003 وحتي الآن ٤ رؤوساء هم : سمير زاهر والذي شهد عهده النسخة الأخيرة للبطولة التي استضافتها مصر قبل أن يرحل عام ٢٠١٢ عقب مذبحة بورسعيد وتولي بعده جمال علام رئاسة الجبلاية ولكن تم حل مجلسه بحكم قضائي عام ٢٠١٦ وتم تعيين مجلس مؤقت برئاسة ثروت سويلم، قبل أن يتم انتخاب مجلس جديد برئاسة هاني أبوريدة الرئيس الحالي للجبلاية.

- ظهور مواقع التواصل الاجتماعي:

عندما توج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي منذ 16 عامًا وتحديدًا في عام 2003، لم يكن هناك ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلال السنوات الماضية، حيث ظهر موقع "فيسبوك" في يناير عام 2004، بينما تأسس موقع تويتر في مارس عام 2006، أما انستجرام ظهر عام 2010.

- مصر في المونديال بعد 28 عامًا:

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا وذلك بعد غياب 28 عامًا عن الحدث العالمي، وتحديدًا منذ مشاركة للفراعنة في مونديال إيطاليا 1990، ولكن جاءت مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا مُخيبة وعكس كافة التوقعات حيث ودع "تماسيح النيل" البطولة من الدور الأول بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولي بدون نقاط بعد تلقيه 3 هزائم أمام منتخبات (السعودية وروسيا وأوروجواي).

- ظهور "بيراميدز":

شهدت السنوات الماضية ظهور عدة أندية علي الساحة الكروية المصرية أبرزها نادي الأسيوطي والذي تحول اسمه إلي بيراميدز بعد شراءه من جانب المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وأحدث النادي تحولًا كبيرًا في شكل المنافسة في الدوري الممتاز بالموسم الحالي.

- زيادة المحترفين وتألق "صلاح":

شهدت السنوات الماضية منذ أخر تتويج إفريقي للزمالك زيادة عدد المحترفين المصريين خارج مصر بشكل كبير وأبرزهم، رمضان صبحي، ومحمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه، وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا وعمرو وردة وعمرو طارق ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا وكريم حافظ وسام مرسي وغيرهم، كما أصبح مصر تمتلك لاعبًا فذًا مثل محمد صلاح يحقق نجاحات كبيرة في الدوري الانجليزي وأصبح أحد نجوم الكرة العالمية حاليًا.