رياضة | نجم الأهلي السابق يهنئ الزمالك باللقب الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يهنئ الزمالك باللقب الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق لاعبي نادي الزمالك بعد التتويج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان.
ونشر بركات فيديو عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام وجه فيه التهنئة للاعبي ولجماهير ولمجلس إدارة نادي الزمالك بعد التتويج.
وتمني بركات فوز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب واحد من طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا الوداد المغربي والترجي التونسي.
ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.