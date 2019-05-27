رياضة | محمود علاء: نوعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود علاء: نوعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود علاء ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن لقب الكونفدرالية ، بطولة غالية وتحققت بفضل المجهود الجبار من جميع لاعبي الفريق ، والجهاز الفني ، والدعم والمساندة من قبل مجلس الادارة.

وأكد مدافع الزمالك ، نعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب خلال الموسم الحالي .

وأشار محمود علاء ، بانه يحمد الله ، على اللقب الافريقي والهدف الذى سجله في الشوط الثاني ، ومستواه الجيد خلال اللقاء .