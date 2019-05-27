رياضة | تفاصيل إصابة طارق حامد في ليلة التتويج بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة طارق حامد في ليلة التتويج بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الطبي لفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، على الاطمئنان بعد نهاية مباراة الكونفدرالية الإفريقية على اللاعب طارق حامد ، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة .

وأطمئن الجهاز الطبي على حالة طارق حامد ، وأن الجرح أسفل ظهره لم يكن غائرا بعد تكرار النزيف .

وتوجه جروس إلى طارق حامد برسالة خاصة بعد الاطمئنان على حالته قائلا:” لقد كنت محاربا في أرض الملعب” ، وهنأه على مستواه المميز والأداء القتالي له خلال المباراة .