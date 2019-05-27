رياضة | عمر السعيد: الزمالك لا يتأثر بالغيابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السعيد: الزمالك لا يتأثر بالغيابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عمر السعيد ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، وانه سعيد للغاية لأنها أول القابه بفانلة القلعة البيضاء ، ولها مذاق مختلف .

وأكد مهاجم الزمالك ، أن الزمالك فريق كبير ، ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو نقص عددي .

وأضاف عمر السعيد ، لاعبو الزمالك كانوا رجاله من بداية البطولة الأفريقية ، ونهدى الفوز بالكونفدرالية لمجلس الادارة والجماهير البيضاء .