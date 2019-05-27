رياضة | رد فعل غريب من جروس تجاه رئيس الزمالك بعد الفوز بالكونفيدرالية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل غريب من جروس تجاه رئيس الزمالك بعد الفوز بالكونفيدرالية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك جدلاً كبيراً خلال حفل مراسم تتويج الأبيض بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

ولقطت عدسات الكاميرات جروس وهو يصافح رئيس النادي ببرود شديد حيث لم يتبادل الثنائي التهاني بعد الفوز على عكس باقي الجهاز الفني الذي حرص على مصافحة رئيس النادي بحرارة شديدة مع تبادل التهنئة بالفوز.

تصرف جروس مع رئيس الزمالك ليس الأول من نوعه في ظل توتر العلاقة بينهما خلال الفترة الماضية.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.