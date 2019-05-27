رياضة | بعد تتويج الزمالك بالكونفيدرالية .. جروس يعادل إنجاز الاسباني جاريدو مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج الزمالك بالكونفيدرالية .. جروس يعادل إنجاز الاسباني جاريدو مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد السويسري كريستيان جروس الزمالك للتتويج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما علي استاد "برج العرب" في إياب نهائي البطولة.

ورفع الزمالك رصيد ألقابه الإفريقية إلي 10 بطولات، (5 دوري أبطال افريقيا - 3 كأس السوبر الافريقي - 1 الكونفيدرالية - 1 كأس الكؤوس الافريقية)، بالاضافة للقبين لبطولة الأفرو آسيوية.

ونجح السويسري كريستيان جروس في معادلة إنجاز المدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي والذي نجح في التتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الافريقية مع المارد الأحمر عام 2014 على حساب فريق سيوي سبورت الإيفواري، ليصبح "جروس" ثاني مدرب يتوج بلقب البطولة مع الأندية المصرية.

ويعتبر هذا اللقب الإفريقي الأول للزمالك منذ عام 2003 عندما حصد لقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب الوداد المغربي.