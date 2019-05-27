شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: جروس «قصته انتهت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، «قصته انتهت» بعد ساعات من تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية.
أضاف رئيس النادي في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»: «أشكر كل جماهير الزمالك على حضورها الرائع اليوم، وكذلك جمهور ولاعبي الأهلي على دعمهم للزمالك».
تابع: «أنا المعلم اليوم. أنا من نظمت دخول الجماهير إلى الملعب، وأمير مرتضى هو من نظم الفريق داخل الملعب»، مشيرًا إلى أنه «تواجدت في غرف خلع الملابس يبن الشوطين وأعطيت تعليماتي للاعبيين ألا يشغلوا بالهم بكلام جروس، أنتم رجال وتقدرون على الفوز».
مضى قائلًا: «جروس قصته انتهت تماما الآن. التتويج فضل من الله ومن لاعبي الزمالك (..) الزمالك سيحصد لقب الدوري ولقب كأس مصر أيضا. شكرا جماهير الفارس الأبيض».
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