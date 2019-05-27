شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد التتويج بـ«الكونفدرالية»: أسعد لحظة في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وأكد نجم الزمالك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن الفوز بلقب الكونفدرالية أسعد لحظة في حياته وأنه كان واثق بالفوز، مهديًا اللقب الأفريقي لرئيس النادي والجماهير الوفية.