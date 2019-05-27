شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: الكونفدرالية بطولة غالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لقب الكونفدرالية، بطولة غالية وتحققت بفضل المجهود الجبار من جميع لاعبي الفريق، والجهاز الفني، والدعم والمساندة من قبل مجلس الإدارة. وقال مدافع الزمالك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «نعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب خلال الموسم الحالي».

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