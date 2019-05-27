شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الخليج محط أنظار الكشافين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

راهن متابعو دورة الخليج الرمضانية في المنطقة الشرقية على لاعب فريق الميدان نايف مسعود، إذ اعتبروه النجم الأول في البطولة التي اختتمت مؤخراً على كأس أمانة المنطقة الشرقية وحققها فريق التعاون، ويلعب مسعود في مركز الوسط المهاجم، وقدم مباريات مميزة مع فريقه الميدان خلال البطولة الرمضانية، وساهم مسعود بقوة في تحقيق فريقه للعديد من الانتصارات سواء في بطولة الخليج الرمضانية أو في البطولات الأخرى التي شارك فيها مع فريقه الميدان، وأصبح محط أنظار العديد من الكشافين وكذلك فرق الحواري في المنطقة الشرقية، مؤكدين بأن موهبة نايف جاهزة لأندية دوري المحترفين فمن يظفر به.

من جهته، قال المشرف العام على بطولة الخليج الرمضانية الإعلامي علي هبة، إن الدورة الرمضانية شهدت تألق وبروز العديد من المواهب الشابة، ويعتبر في مقدمتهم اللاعب نايف مسعود الذي يلعب في مركز الوسط المهاجم، ويمتاز بصناعة اللعب والسرعة والمهارات الفردية، إضافة إلى أنه صانع لعب وأيضا مهاجم هداف ولديه إمكانيات عالية جدا، كما أنه نجم مميز داخل الملعب وخارجه، وله شعبية جماهيرية على مستوى المنطقة الشرقية، وحقيقة أتوقع له مستقبلا خصوصا وأنه لاعب صغير في السن ولا زال لديه الكثير ليقدمه في مجال كرة القدم.

نايف مسعود