القناص رهن إشارة الأندية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) في الوقت الذي تبحث فيه أنديتنا عن المواهب الكروية، يعتبر المهاجم عبدالعزيز أحمد (22 عاما) من مواليد المملكة موهبة جاهزة برزت مع فريق العربي الذي شارك في دورة عسفان الرمضانية، إذ يملك حاسة تهديفية جيدة، ويتميز بالضربات الرأسية التي يجيدها بشكل رائع ونجح في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات مع فريقه الحالي، واستطاع حسم لقب دورة عسفان الرمضانية لفريق العربي بعد أن نجح في هز شباك فريق الروابي من كرة رأسية ارتقى لها وأسهم في تتويج فريقه بالكأس الذهبية، وحصد لقب هداف دورة عسفان الرمضانية. اللاعب عبدالعزيز أحمد ينتظر إشارة أندية الدوري السعودي من أجل تقديم نفسه بالصورة الفنية المثالية، فمن سيظفر بالموهبة الشابة؟

في الوقت الذي تبحث فيه أنديتنا عن المواهب الكروية، يعتبر المهاجم عبدالعزيز أحمد (22 عاما) من مواليد المملكة موهبة جاهزة برزت مع فريق العربي الذي شارك في دورة عسفان الرمضانية، إذ يملك حاسة تهديفية جيدة، ويتميز بالضربات الرأسية التي يجيدها بشكل رائع ونجح في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات مع فريقه الحالي، واستطاع حسم لقب دورة عسفان الرمضانية لفريق العربي بعد أن نجح في هز شباك فريق الروابي من كرة رأسية ارتقى لها وأسهم في تتويج فريقه بالكأس الذهبية، وحصد لقب هداف دورة عسفان الرمضانية. اللاعب عبدالعزيز أحمد ينتظر إشارة أندية الدوري السعودي من أجل تقديم نفسه بالصورة الفنية المثالية، فمن سيظفر بالموهبة الشابة؟

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