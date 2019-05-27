دورات الحواري تبرز موهبة باحسين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تزخر فرق أحياء جدة بالكوادر الفنية الوطنية، المدرب السعودي عمر باحسين الذي لعب لفرق حارة الشيخ، والنسور، والمفاجآت، والعربي استطاع أن يقدم نفسه كأحد الأسماء التدريبية الجيدة، منذ تسلمه مهمات تدريب فريق العربي أحد أشهر فرق المملكة، ونجح في عام واحد أن يقود فريقه الحالي لتحقيق دورتي التعاون، والوداد بجدة، ودورتي عسفان الصيفية والرمضانية، باحسين ينتظر أن يجد فرصته في أحد أندية الوطن بعد نجاحه مع فريق العربي على مستوى فرق أحياء جدة.

تزخر فرق أحياء جدة بالكوادر الفنية الوطنية، المدرب السعودي عمر باحسين الذي لعب لفرق حارة الشيخ، والنسور، والمفاجآت، والعربي استطاع أن يقدم نفسه كأحد الأسماء التدريبية الجيدة، منذ تسلمه مهمات تدريب فريق العربي أحد أشهر فرق المملكة، ونجح في عام واحد أن يقود فريقه الحالي لتحقيق دورتي التعاون، والوداد بجدة، ودورتي عسفان الصيفية والرمضانية، باحسين ينتظر أن يجد فرصته في أحد أندية الوطن بعد نجاحه مع فريق العربي على مستوى فرق أحياء جدة.

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