الخبراني أفضل لاعب والعمودي الهداف وشريفي حارس الموسم.. العارضة تظهر مواهب البواسل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استطاعت بطولة العارضة الرمضانية أن تنقب عن الكثير من المواهب الكروية التي باتت قريبة من الأندية والتي من الممكن أن تضيف لها الكثير، خصوصا أن تلك المواهب تلعب في مراكز متنوعة، لتؤكد بطولة العارضة أن المنطقة كنز مستمر للمواهب الكروية. فقد برز لاعب فريق البواسل فهد جابر خبراني الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ولاعب فريق الصيابة يحيى عمودي هداف البطولة بـ4 أهداف، كما حصل حارس فريق البواسل عبدالرحمن شريفي على جائزة أفضل حارس بالبطولة. وأكد المتابعون للدورة أن الأسماء المتوجة جاهزة لخدمة أندية الممتاز والدرجة الأولى فمن يظفر بضمهم له؟

استطاعت بطولة العارضة الرمضانية أن تنقب عن الكثير من المواهب الكروية التي باتت قريبة من الأندية والتي من الممكن أن تضيف لها الكثير، خصوصا أن تلك المواهب تلعب في مراكز متنوعة، لتؤكد بطولة العارضة أن المنطقة كنز مستمر للمواهب الكروية. فقد برز لاعب فريق البواسل فهد جابر خبراني الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ولاعب فريق الصيابة يحيى عمودي هداف البطولة بـ4 أهداف، كما حصل حارس فريق البواسل عبدالرحمن شريفي على جائزة أفضل حارس بالبطولة. وأكد المتابعون للدورة أن الأسماء المتوجة جاهزة لخدمة أندية الممتاز والدرجة الأولى فمن يظفر بضمهم له؟

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