شكرا لقرائتكم الحضري يبارك تتويج الزمالك بالكونفدرالية وعواد يهنئ جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بارك عصام الحضري أسطورة حراسة المرمي وقائد المنتخب الوطني السابق تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية بعد فوزه علي نهضة بركان المغربي. وكتب الحضري عبر حسابه على تويتر، "الف مبروك لنادي الزمالك ممثل مصر و جماهيره الفوز بالبطولة الكونفدرالية". Advertisements

الحضري كما هنأ محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي الزمالك زميله محمود جنش حارس الزمالك بعد لتتويج بالكونفدرالية عبر حسابه علي تويتر أيضا، قائلا: "مبرررروك تستاهل كل خير يا حبيبي موسم رائع ... احسن حارس في أفريقيا2019".

عواد

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