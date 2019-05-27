شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: أشكر كل لاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك، سعادته الكبيرة بعد التتويج بالكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء. وفاز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بعد حسم الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1/0 ليعدل نتيجة مباراة الذهاب وسيتم اللجوء لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض بنتيجة 5/3 . وقال محمد إبراهيم لقناة "TME SPORTS": "أشكر جميع لاعبى الزمالك وأعضاء الجهاز الفنى بعد الجهد الكبير المبذول حتى حدث التتويج باللقب الأفريقى".

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