شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور بعد اللتويج بلقب الكونفدرالية: مش هنسيب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على تتويج فريقه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى التاريخ عقب تخطى عقبة نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح. ووجه أمير مرتضى فى تصريحاته لـ"ON Sport الشكر لجماهير القلعة البضاء التى أتت من كل حدب وصوب إلى ملعب برج العرب لمؤازرة فريقها. قال أمير مرتضى :" أوجه الشكر للجماهير التى زحفت إلى ملعب برج العرب من أجل مؤازرة الزمالك، كما أشكر اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة على دعمه، وأعد الجماهير بالمزيد من البطولات، ومش هنسيب لقب الدورى وسنظل ننافس عليه حتى أخر نفس".

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