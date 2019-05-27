شكرا لقرائتكم مدرب نهضة بركان: لاعبى فريقى رجالا.. والزمالك استحق الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال منير الجعواني المدير الفني لنهضة بركان المغربي، إن لاعبي فريقه أدوا مباراة أكثر من رائعة وكانو رجالاً طوال اللقاء أمام الزمالك ولكن الحظ لم يحالفهم فى التتويج بالكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

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وأكد الجعواني فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة ، أن فريقه أتظلم تحكيمياً خلال اللقاء ، والزمالك يستحق اللقب لأنه لعب مباراتين جيدتين سواء فى الذهاب أو الإياب.

وأضاف الجعواني، أن نظام الكونفدرالية غير عادل بمشاركة الفرق التى تخرج من دور ال32 مكرر بدورى أبطال أفريقيا وهو ما يزيد من صعوبة الكونفدرالية.