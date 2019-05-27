شكرا لقرائتكم جروس لـ"الخليج 365" : عقدى مع الزمالك ينتهى آخر الشهر وهذا موعد التجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، سعادته بحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادي، مهديا تحقيق البطولة لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بعد حسم الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1/0 ليعدل نتيجة مباراة الذهاب وسيتم اللجوء لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض بنتيجة 5/3 .

وحرص مراسل "الخليج 365" على توجيه سؤال خاص لجروس خلال المؤتمر الصحفى، بخصوص مصيره مع الزمالك وإمكانية استمراره أو رحيله بعد إنتهاء تعاقده، وقال الخواجة: "عقدى ينتهى مع الزمالك فى نهاية الشهر الحالى وهناك مفاوضات من جانب مجلس الإدارة لتمديد عقدى لكن الوقت فى الفترة الأخيرة لم يكن مناسب، للحديث حول هذه النقطة وبعد انتهاء بطولة الكونفدرالية سيكون التركيز فى مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري المصري، وعقب هذا اللقاء سيتم دراسة الأمر بشكل جيد فيما يخص تمديد العقد".

وشدد المدير الفنى للزمالك على امتلاكه طموح كبير مع الفارس الأبيض، خلال المرحلة المقبلة.