شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية: "عاش يارجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان نبيل الحلفاوى نادى الزمالك بحصوله على لقب الكونفيدراليه الأفريقيه 2019 على حساب نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح .

وقال نبيل الحلفاوى عبر صفحته الشخصيه على تويتر: ألف مبروك لنادي الزمالك الكونفيدراليه مصرية ..عاش يارجالة ، و هارد لك لنهضة بركان المغربي أبليت بلاء حسنا في هذه البطولة وخرجت من النهائي مرفوع الرأس.

وحصد الزمالك بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة البركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، قبل أن يفوز الزمالك بمباراة العودة بهدف نظيف.