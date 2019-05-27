مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 27 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الجونة والاسماعيلى على ستاد الجونة ومباراة الداخلية والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة النجوم وانبى على ستاد بتروسبورت.

موعد مباراة الجونة والاسماعيلى

تقام مباراة الجونة والاسماعيلى على ستاد الجونة فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة الجونة من المقاولون العرب برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة بينما تعادل الاسماعيلى مع الأهلى بهدف لكل فريق.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 50 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 12 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.



موعد مباراة الداخلية والمصرى البورسعيدى ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لحسم البقاء فى الدوري الليلة من خلال خطف النقاط الثلاث مستغلا إقامة المباراة على ملعبه فى المقابل يفتش محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى عن استثمار الدفعة المعنوية التى حصل عليها الدراويش بعد التعادل مع الاهلى لخطف فوز يحسن موقعه فى جدول المسابقة .موعد مباراة الداخلية والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الداخلية والمصرى البورسعيدى فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين فى مواجهة تمثل الظهور الاخير للداخلية فى دوري الاضواء والشهرة بعد هبوطه للقسم الثانى لاسيما بعد خسارته من الاسماعيلى فى المباراة الماضية بهدفين دون رد بينما تعادل المصرى مع الانتاج الحربى بهدفين لكل فريق.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 49 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 16 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

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موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش وطالب ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية لاعبيه بترك صورة طيبة للفريق فى أخر ظهور بالمسابقة قبل الوداع الحزين فيما شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه ضرورة عدم التفريط فى نقاط مباراة الليلة لضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى بحثاً عن العودة للمشاركات الافريقية من جديد.موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش

تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين فى مباراة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة الفريق الفيومى من انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وفوز الطلائع على الاتحاد السكندرى برباعية دون رد .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .



موعد مباراة النجوم وانبى وطالب جمال عمر المدير الفنى للمقاصة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لإنهاء الموسم فائزاً أمام منافس عنيد فى المقابل شدد البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة اللعب بهدوء بعد حسم مسألة بقاؤهم فى الدوري من أجل تقديم مباراة ممتعة كروياً .موعد مباراة النجوم وانبى

تقام مباراة النجوم وانبى فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين فى مواجهة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة النجوم من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية بينما فاز انبى على المقاصة بهدفين مقابل هدف .

ويحتل النجوم المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 45 هدف فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .



القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز وطالب رمضان السيد المدير الفنى للنجوم لاعبيه بترك بصمة طيبة فى أخر ظهورهم بالدوري الممتاز بينما سيحاول على ماهر المدير الفنى لأنبى لقيادة فريقه لتحقيق فوز يحسن من موقعه فى جدول المسابقة بعد الاطمنئان على البقاء بين الكبار .القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.