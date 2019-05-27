جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مع زوجته عقب التتويج بالبطولة الكونفدرالية 2019 على حساب نهضة بركان المغربي. حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح . Advertisements تواجدت زوجة جروس فى ملعب برج العرب قبل أن تتواجد معه فى أرضية الملعب للاحتفال معاً بالتتويج بالكونفدرالية.

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