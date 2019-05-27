سوبر كورة.. الزمالك فى الألفية التالتة = 3 ألقاب إفريقية على حساب المغاربة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك في تحقيق لقبه الأول من بطولة الكونفدرالية الإفقريقية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في المباراة التي جمعتهما بإياب الدور النهائي للبطولة، حيث لم يتمكن أبناء ميت عقبة من تحقيق اللقب الإفريقي منذ استحداث البطولة في 2004.

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