إبراهيم حسن هداف الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، بعدما أحرز 4 أهداف خلال مشاركته فى 10 مباريات من النسخة الجارية. كان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ، بعد انتهاء المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدف مقابل للاشئ ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح لسابق فوز المنافس بنفس النتيجة بالمغرب لتبتسم الكرة فى النهاية للفريق الأبيض .

ابراهيم-حسن إبراهيم حسن نجح فى إحراز هدف الفوز والتأهل للأبيض فى مرمى حسنية أغادير المغربى فى الدقيقة 49 من زمن المباراة فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية. Advertisements كما نجح صانع ألعاب الزمالك فى إحراز هدفين في شباك جورماهيا الكيني، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين فى دور المجموعات وهدف فى اتحاد طنجة فى إياب دور الـ 32. فيما يأتى يوسف "أوباما" مهاجم الزمالك فى المركز الثانى بين هدافى الزمالك برصيد 3 أهداف خلال مشاركته فى 11 مباراة فى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية.

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