انت الان تتابع زيزو: سعادتي لا توصف بلقب الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص
الزمالك
أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن سعادته الكبيرة، بالتتويج مع الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي. وحسم الفريق الأيبض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وقال زيزو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»: «سعادتي لا توصف بالفوز بالبطولة خاصة أنني انضميت للفريق منذ 6 أشهر فقط، وساهمت في فوز الفريق ببطولة يحصل عليها النادي للمرة الاولى في تاريخه»
وقال زيزو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»: «سعادتي لا توصف بالفوز بالبطولة خاصة أنني انضميت للفريق منذ 6 أشهر فقط، وساهمت في فوز الفريق ببطولة يحصل عليها النادي للمرة الاولى في تاريخه». واستمر في حديثه: «كان لدي يقين بقدرتنا على الفوز بهذه البطولة، وإسعاد
وقال زيزو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»: «سعادتي لا توصف بالفوز بالبطولة خاصة أنني انضميت للفريق منذ 6 أشهر فقط، وساهمت في فوز الفريق ببطولة يحصل عليها النادي للمرة الاولى في تاريخه».
واستمر في حديثه: «كان لدي يقين بقدرتنا على الفوز بهذه البطولة، وإسعاد جمهورنا العظيم الذي حرص على مؤازرتنا بقوة في هذا اللقاء».
وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه بالسوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الجيش المغربي، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء المغربي أيضًا.
وانضم زيزو للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالت الشتوية الماضية، قادمًا من نادي مورينسي البرتغالي.
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