انت الان تتابع تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

تركي آل الشيخ

هنأ تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى فى إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، حيث توج الفريق الأبيض ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.

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وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»: «مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وادارة مستقرة شابوه أمير مرتضى». فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب وأنهى المباراة متقدمًا بهدف نظيف، وفي النهاية نجح التتويج بعد اللجوء لركلات الترجيح التي نجح في