انت الان تتابع أبو تريكة يهنئ الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

أبو تريكة

حرص محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.

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‏وكتب أبو تريكة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي، وفى الأخير البطل مصري وعربي ألف مبروك للجميع». وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه