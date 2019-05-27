انت الان تتابع أول رد من الأهلي على تعاقد النجم الساحلي مع كوليبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

كوليبالي

علق حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق والهارب من صفوف المارد الأحمر، إلى فريق النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "انتقال كوليبالي للنجم الساحلي باطل، بسبب أن اللاعب مديون للأهلي بمليون و450 ألف دولار وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية بالفيفا بعد هروبه من صفوف القلعة الحمراء في موسم 2017".

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وواصل عبدالرازق: "قرار العقوبة نهائي وواجب النفاذ، والفيفا أعطى اللاعب فترة ليدفع الغرامة، والمهلة تنتهي يوم 24 يونيو المقبل، وإذا لم يدفع هذه الغرامة لن يتم تسجيله في قائمة الفريق التونسي إلا بعد دفع الغرامة". واختتم: "لم نتلق أي اتصالات بشأن أن النجم الساحلي، سيتكفل بالغرامة الموقعة على اللاعب،