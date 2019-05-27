شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ المصريين بعد تتويج الزمالك بـ«الكونفدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي نادي الزمالك لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيداً بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس وجه التحية إلى الجماهير التي ساندت الفريق حتى تحقيق هذا الفوز».

وكتب الحساب الرسمي للرئيس على «فيس بوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي».