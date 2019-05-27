شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يتأهل لدوري أبطال أوروبا.. لأول مرة في تاريخه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ميلانو)

تأهل أتلانتا إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره إلى فوز 3-1 على ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس (الأحد).

ومنح دومينيكو بيراردي تقدما مفاجئا لساسولو في الدقيقة 19 لكن دوفان زاباتا أدرك التعادل قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأنهى أتلانتا الموسم في المركز الثالث وله 69 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة ضد إنترناسيونالي ومتقدما بنقطة واحدة على ميلانو الذي فشل في بلوغ البطولة القارية الأبرز رغم فوزه 3-2 على سبال.

وأقيمت المباراة على أرض ساسولو رغم أنها كان من المفترض أن تكون باستاد أتلانتا الذي أغلق ملعبه لبدء أعمال تجديده.

وقال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا «بلوغ دوري الأبطال كان هدفا لم يتحقق من قبل في تاريخ أتلانتا ونحن فخورون بفعل ذلك. في رأيي سنقوم بعمل جيد. اللاعبون كانوا مذهلين ورائعين».

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وسيطر أتلانتا مبكرا لكن ساسولو تقدم من هجمة مرتدة إذ مرر ألفريد دنكان الكرة بكعب القدم إلى بيراردي ليهز الشباك.

وأدرك زاباتا التعادل من مدى قريب في الدقيقة 35 ليضمن اللاعب الكولومبي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا.

وتوترت الأعصاب في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ودخل اللاعبون وبعض البدلاء في شجار وطُرد بيراردي الغاضب.

ووضع أليخاندرو جوميز قائد أتلانتا فريقه في المقدمة بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحسم ماريو باشاليتش الفوز بضربة رأس بعد تمريرة غوميز العرضية في الدقيقة 65 لكن احتساب الهدف تأخر 5 دقائق بسبب مشكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأكمل ساسولو المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد فرانشيسكو مانانيلي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 83.