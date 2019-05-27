شكرا لقرائتكم رئيس بايرن ميونيخ ينصح بواتنغ بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 22:07

يبدو أن قلب دفاع بايرن ميونيخ جيروم بواتنغ في طريقه الى ترك فريقه، بعدما نصحه رئيس النادي البافاري أولي هونيس بالبحث عن نادٍ جديد.



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وفقد بواتنغ (30 عاما) مركزه الأساسي لصالح نيكلاس زوليه في بايرن كما، استبعد عن صفوف المنتخب الألماني الى جانب زميله في الفريق البافاري ماتس هوملز وتوماس مولر بقرار من المدرب يواكيم لوف.

ولم يشارك بواتنغ في احتفالات فريقه الذي توج بلقب مسابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيغ 3-صفر في المباراة النهائية على أرضية الملعب الأولمبي في برلين السبت، وتوجه مباشرة الى غرف الملابس.

وقال هونيس لشبكة "بي أر" البافارية الأحد "أنصحه بأن يترك النادي. أعتقد بأنه في حاجة الى تحد جديد (...) يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، أنصحه بالبحث عن ناد جديد".

وينتهي عقد بواتنغ في حزيران/يونيو 2021 وقد ارتبط اسمه بالانتقال الى باريس سان جرمان أو إنتر ميلان الإيطالي، علما بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال الى فريق العاصمة الفرنسية الموسم الماضي بعدما صرح لصحيفة "فيلت" بأنه أجرى "محادثات جيدة" مع مدرب سان جرمان مواطنه توماس توخل، قبل أن تتعثر المفاوضات بعد ذلك.