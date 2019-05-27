شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة وأعضاء المجلس ، يهنئون نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالفوز بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بطل المغرب متمنين لهم وللكرة المصرية مزيد من التقدم فى الفترة المقبلة.

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وكان فريق الزمالك ، قد حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

وأحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير .