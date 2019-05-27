شكرا لقرائتكم كرم كردى عن فوز الزمالك بالكونفدرالية: فريقى المفضل عاد للتتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى كرم كردي عضو اتحاد الكرة، سعادته بتتويج نادي الزمالك بالبطولة الكونفدرالية وعودة فريقه المفضل للتويج بالبطولات كما كان العصر الذهبي للفريق فى الثمانينات و التسعينات.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

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وأحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير .

وقال كرم كردي، إنه يتمني أن يكون فوز الزمالك مؤشر ومصدر تفائل للمنتخب الوطنى ويكون يوم 19 يوليو وهو نهائى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر أن يصل الفراعنة للنهائى و التتويج باللقب وإسعاد الجماهير المصرية كما هو الحال اليوم فى مباراة الزمالك.