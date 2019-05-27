شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : جروس لن يستكمل الدوري مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى لن يكمل مسابقة الدوري الممتاز.

قال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن عقد جروس مع الزمالك انتهى ولن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز على رأس الجهاز الفنى للقلعة البيضاء.