شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك: الكونفدرالية بوابة تحقيق الدوري والكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك أن التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، سيكون دافع قوى للقلعة البيضاء لتحقيق بطولتي الدوري المصري وكأس مصر. وقال أيمن عبد العزيز عقب نهائى الكونفدرالية أن الزمالك لم يبدأ البطولة بالشكل الأمثل، لكن الأداء تحسن كثيراً بعد ذلك، حتى نجح فى الوصول للمباراة النهائية أمام نهضة بركان. Advertisements وفاز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بعد حسم الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1/0 ليعدل نتيجة مباراة الذهاب وسيتم اللجوء لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض بنتيجة 5/3 .

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