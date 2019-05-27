شكرا لقرائتكم أمير عزمى مجاهد يرفع كأس الكونفدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حاملا كأس الكونفدرالية الأفريقية . Advertisements وحقق الزمالك، لقب الكونفدرالية الأفريقية مساء أمس بعد فوزه على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح 5 / 3 أمير عزمى لم يتمالك نفسه عقب نهاية اللقاء ودخل فى نوبة بكاء شديدة بعد تحقيق فريقه للقب البطولة .

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