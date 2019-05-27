شكرا لقرائتكم الزمالك يقفز للمركز الثانى الأكثر تتويجا بالألقاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ينجح في القفز إلي المركز الثاني في الأكثر تتويجا بالألقاب علي مستوي أفريقيا برصيد 12 بطولة، بعد نجاج الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقية علي حساب نهضة بركان المغربى، حيث حقق الزمالك دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، كأس السوبر الإفريقي مرة، وكأس السوبر الأفرو آسيوي مرتين، قبل أن يضيف لقب الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

يشار إلى أن الأهلي يتصدر قائمة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية بواقع 20 لقبا، وبفارق 8 ألقاب عن الزمالك .

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ويأتى في المركز الثالث يأتي مازيمبي، حيث توج النادي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس الكونفدرالية مرتين، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وأحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.