شكرا لقرائتكم وائل القباني: لاعبو الزمالك "أخرسوا" الشامتين بتحقيق الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وائل القباني، نجم الزمالك السابق، على تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطى عقبة نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح. وقال القباني خلال تصريحات تلفزيونية : سعيد بتتويج الزمالك ونهضة بركان عمل على تصدير التوتر لفريق الزمالك في المباراة والأبيض نجح في تحقيق الكونفيدرالية رغم المشوار الصعب للفريق". أضاف : لاعبو الزمالك أخرسوا الشامتين بتحقيق الكونفيدرالية وأوجه تحية خاصة إلى طارق حامد على روحه القتالية العالية مع الزمالك" موضحا أن الفريق الأبيض سيظهر بشكل أفضل في لقاء السوبر الأفريقي. Advertisements توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وهو نفس نتيجة الذهاب لنهضة بركان المغربى. ودخل لاعبو الزمالك مع مديرهم الفنى جروس فى فرحة عارمة عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى التاريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل القباني: لاعبو الزمالك "أخرسوا" الشامتين بتحقيق الكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.