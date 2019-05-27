إبراهيم حسن يتصدر هدافى الزمالك بالكونفدرالية.. وأوباما فى المركز الثانى...

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جدة - عمرو شويل إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الزمالك، يتصدر قائمة هدافى الأبيض فى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، بعدما أحرز 4 أهداف خلال مشاركته فى 10 مباريات من النسخة الجارية. ونجح إبراهيم حسن، فى إحراز هدف الفوز والتأهل للأبيض فى مرمى حسنية أغادير المغربى فى الدقيقة 49 من زمن المباراة فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية. Advertisements وكان صانع ألعاب الزمالك قد نجح فى إحراز هدفين في شباك جورماهيا الكيني، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين فى دور المجموعات وهدف فى اتحاد طنجة فى إياب دور الـ 32. وجاء يوسف "أوباما" مهاجم الزمالك فى المركز الثانى بين هدافى الزمالك برصيد 3 أهداف خلال مشاركته فى 11 مباراة فى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية.

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