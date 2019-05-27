شكرا لقرائتكم شاهد سيلفى نجوم يد الزمالك فى برج العرب بعد حصد الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو فريق كرة اليد بنادى الزمالك بالتقاط صورة سيلفى داخل استاد برج العرب خلال مؤازرة الفريق الأبيض فى نهائى الكونفدرالية. Advertisements وقام محمد على حارس مرمى يد الزمالك بنشر صورة عبر صفحته بالفيسبوك بصحبة محمد محسن ويحيى خالد زملائه بالقلعة البيضاء من داخل ملعب نهائى الكونفدرالية.

سيلفى لاعبى يد الزمالك وفاز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بعد حسم الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1/0 ليعدل نتيجة مباراة الذهاب وسيتم اللجوء لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض بنتيجة 5/3 .

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