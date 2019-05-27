شكرا لقرائتكم عبد الحليم على عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية: الأبيض عاد لوضعه الطبيعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحليم علي، الهداف التاريخ للزمالك، إنه توقع استعادة الأبيض لعرش أفريقيا رغم الخسارة من نهضة بركان المغربي فى مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية بهدف نظيف. Advertisements وأضاف على: " المركز الأول هو موقع الزمالك الحقيقي..الجيل الحالى سجل أسمائه بأحرف من نور واستكمل انجازات الأجيال التي سبقته" وكان الزمالك ، قد فاز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة البركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، قبل أن يفوز الزمالك بمباراة العودة بهدف نظيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحليم على عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية: الأبيض عاد لوضعه الطبيعى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.