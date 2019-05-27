شكرا لقرائتكم متعب: من حق جمهور الزمالك الفرحة من غير استفزاز المنافس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب مهاجم الأهلى السابق إن حق جمهور الزمالك الفرحة بتتويج فريقها بلقب الكونفدرالية الأفريقية دون استفزاز المنافس. أضاف متعب خلال إستضافته فى الاستديو التحليلى لقناة تايم سبورت :" أهنأ جمهور الزمالك بتتويج فريقهم بلقب الكونفدرالية ومن حقهم أن يفرحوا دون استفزاز المنافس". توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وهو نفس نتيجة الذهاب لنهضة بركان المغربى. Advertisements

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