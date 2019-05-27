شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدمت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص التهاني القلبية لنادي الزمالك وجمهوره العظيم بعد الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الافريقية عن جدارة واستحقاق بفوزه على نادي نهضة بركان المغربي الشقيق في المباراة النهائية.

وثمنت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الروح الرياضية المشرفة والمثابرة التي تحلت بها الجماهير المصرية في النهائي وفي صور الفرحة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية ، مقدرين غالياً المشاركة الداعمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الحركة الرياضية المصرية ، وما حوته برقيته السريعة من معاني سامية جسدت بصدق فرحة الشعب المصري باللقب القاري الجديد الذي يقطع بقدرة الرياضة المصرية علي إحراز البطولات .

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وحقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

واحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.