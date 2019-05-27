شكرا لقرائتكم "فيهم شعر من بعض".. محمود علاء مع نجله لحظة التتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمود علاء مدافع الزمالك بتتويج فريقه بلقب الكونفدرالية الأفريقية مع نجله داخل أرضية ملعب برج العرب. وسجل محمود علاء هدف فوز الزمالك على نهضة بركان والذى قاد الفريق الأبيض لركلات الترجيح التى ابتسمت لأبناء ميت عقبة فى النهاية. توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وهو نفس نتيجة الذهاب لنهضة بركان المغربى. Advertisements ودخل لاعبو الزمالك مع مديرهم الفنى جروس فى فرحة عارمة عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى التاريخ.

محمود علاء

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