شكرا لقرائتكم الأسطورة تقول.. تتويج الزمالك بالكونفدرالية يمنح المنتخب لقب "كان 2019"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الزمالك فى إنهاء عقده النهائيات الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات، التى لازمتها منذ عام 2016، بعد تتويجه مساء الأحد بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 3.

وبدأ الحظ يعاند الأندية المصرية بجانب المنتخب المصرى فى المباريات النهائية على المستوى الأفريقى منذ خسارة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2016، أمام صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة 3 – 1 فى مجموع لقائئ الذهاب والإياب.

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ثم توالت الخسائر مع الأهلى فى عامى 2017 و 2018 أمام فريقى الوداد المغربى بنتيجة 2 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الترجى التونسي بنتيجة 4 – 3 فى مجموع اللقائين.

وعلى مستوى منتخب مصر خسر لقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 2 – 1، وهونفس المشهد الذى تكرر لمدة عامين وتحديدا 2003 و2004، مع ناديى الإسماعيلى والأهلى، حتى كسر الأحمر الحظ العثر فى 2005 بالفوز بدورى الأبطال الإفريقى الذى فتح الباب أمام المنتخب للثلاثية التاريخية، حتى أصبح تتويج الزمالك بالكونفدرالية بشرة خير للمنتخب قبل "كان 2019".