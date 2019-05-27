جنش يحتفل مع نجله بالتتويج بالكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل احتفل محمود جنش حارس مرمى الزمالك بتتويج فريقه بلقب الكونفدرالية الأفريقية مع نجله داخل أرضية ملعب برج العرب. وتصدى جنس لركلة الترجيح الأولى للاعب نهضة بركان المغربى والتى كان لها دورا كبيرا فى تتويج الفريق الأبيض باللقب الأفريقي. توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وهو نفس نتيجة الذهاب لنهضة بركان المغربى. Advertisements ودخل لاعبو الزمالك مع مديرهم الفنى جروس فى فرحة عارمة عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى التاريخ.

جنش

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