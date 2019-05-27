شكرا لقرائتكم جروس يحتفل مع زوجته بتتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك احتفل مع زوجته عقب التتويج بالبطولة الكونفدرالية 2019 على حساب نهضة بركان المغربي. Advertisements وكان الزمالك حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح . زوجة جروس تواجدت فى استاد برج العرب قبل أن تتواجد معه فى أرضية الملعب للإحتفال معاً بالتتويج بالكونفدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يحتفل مع زوجته بتتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.