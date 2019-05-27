شكرا لقرائتكم حازم إمام عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية: الأبيض بطل فوق العادة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم أمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إنه حرص على مؤازرة الفريق الأبيض من ملعب برج العرب فى مواجهة نهضة بركان المغربي، بإياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وأضاف حازم أمام: "الزمالك بطل فوق العادة ويستحق اللقب عن جدارة..الفريق الأبيض قدم أداء جيد على مدار البطولة وجروس استطاع إدارة المباراة النهائية بشكل جيد".

وكان الزمالك فاز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة البركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، قبل أن يفوز الزمالك بمباراة العودة بهدف نظيف.