شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بطولة الدورى ستنتهي قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا و تحديدا أحد يومي 10 أو 11 يونيو المقبل .
وقال المصدر، إن اتحاد الكرة سيتخذ قرار فى إجتماعه اليوم بإنتهاء الدوري قبل أمم أفريقيا ، وضغط مباريات الزمالك الخمسة المتبقية واللعب كل 3 أيام لإنهاء الدورى قبل أمم افريقيا.
يشار إلى أن بطولة أمم أفريقيا 2019، تنطلق فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل و تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة.
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